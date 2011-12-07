Свалки выделяют в 10 тысяч раз больше диоксинов, чем современные ЗТО

К такому выводу пришли международные эксперты, проводившие оценку проекта. О технологии защиты от выбросов опасных веществ в атмосферу и практическом применении шлаковых отходов журналистам рассказали на пресс-конференции.

Влияние на атмосферу стремится к нулю

Перед представителями СМИ в формате видеосвязи выступили руководители компаний, проводивших независимую оценку, Вальтер Гроц (Müller-BBM) и Гюнтер Кнер (LGA), а также заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по проблемам химической безопасности, вице-президент РАЕН Валерий Петросян, советник генерального директора «РТ-Инвест» Константин Диесперов, директор департамента экологии «АГК-1» Елена Ямщикова, генеральный директор «АГК-2» Рамиль Нигматуллин и министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Вальтер Гроц, чья компания проводила, например, исследования золошлаковых выбросов, отходящих газов будущего татарстанского завода, пришел к выводу, что значения параметров не превысят допустимых.

- По расчетам, выбросы будут содержать буквально несколько процентов от средних значений, которые допускаются для таких установок. Практически будет невозможно замерить количество вредных веществ, которые будут находиться в выбросах данной установки, - заявил глава компании Müller-BBM.

Гюнтер Кнер в своем выступлении подчеркнул, что в процессе исследований эксперты основывались на нормативных документах, директивах Евросоюза и Германии. Задачей компании было проанализировать данные по защите от выбросов в окружающую среду и спрогнозировать возможное негативное влияние.

- Мы получили необходимые документы и имеем представление обо всех параметрах этого завода. Он соответствует всем разрешениям и условиям сертификации. Для нас было очень важно, чтобы население, проживающее в районе планируемого завода, понимало, что эта установка соответствует всем требованиям по охране окружающей среды и практически не оказывает влияния на атмосферу, - заявил немецкий эксперт.

Эксперты добавили, что аналогичный завод вполне может быть возведен и в Германии.

- Этот завод, по-моему, мог бы быть построен в Германии. У меня было много проектов, которые содержали идентичные по параметрам, практически такие же или аналогичные установки, - резюмировал Вальтер Гроц.

Беспокойство генерируют шарлатаны

Позицию немецких коллег поддержал и российский ученый Валерий Петросян.

- При всех максимально возможных негативных обстоятельствах наружу в составах дымовых газов может выходить максимум 0,36 грамма диоксинов в год. В день это одна тысячная грамма! - представил расчетные цифры ученый-химик.

Он добавил, что прямо в камерах термической обработки используются средства защиты от токсичных веществ: при температуре 1260 градусов разлагаются не только все бензапирены и их производные, но и диоксины.

Ученый вспомнил, как более 40 лет назад в США еще не существовало системы раздельного сбора мусора. Культивировать этот процесс начали в 1980-е годы, а сейчас в Штатах существует 250 центров по комплексной сортировке отходов. Аналогичная реформа в России поможет повысить эффективность переработки бумаги, картона, пластика, металла, стекла во вторичные материальные ресурсы. Другая же часть наших отходов - это пищевые и растительные отходы.

- Будучи выброшенными на свалку, они являются особенно опасными, так как в атмосферу выбрасываются канцерогенные вещества, - предупредил Валерий Петросян.

Ученый в достаточно резкой форме осудил лиц, которые сформировали так называемый лагерь противников строительства заводов по термической обработке отходов в стране.

- Беспокойство генерируют шарлатаны или невежды. Таким людям нет места в дискуссии, - не скупился на критику профессор. - Они вводят людей в заблуждение, а с какой целью они это делают - остается только догадываться. Когда речь идет о старых заводах, конструкциях - это все речи шарлатанов. Да, 30 лет назад заводы, которые действительно тогда назывались мусоросжигательными, выбрасывали в атмосферу примеси. Сегодня же есть профессиональные оценки, которые показывают, что свалки отходов выбрасывают в 10 тысяч раз больше диоксинов, чем современные ЗТО! Люди, которые говорят: «Не надо строить заводы, а надо оставить свалки», либо ничего не понимают в теме, либо делают это сознательно, с конкретными целями.

Онлайн-контроль за выбросами

Развивая тему противников строительства ЗТО, гендиректор «АГК-2» Рамиль Нигматуллин напомнил, что проектная документация через службу судебных приставов дважды могла быть передана инициативной группе, однако вторая сторона этот процесс срывала. Сейчас разрабатывается механизм третьей попытки передачи документации.

Рассуждая о будущем завода, Рамиль Нигматуллин уточнил, что пандемия COVID-19 не должна отразиться на сроках итоговой сдачи объекта: 2022 год. Финансирование проекта также не претерпело изменений - 25 млрд рублей.

О мониторинге состояния окружающей среды поведала директор департамента экологии «АГК-1» Елена Ямщикова.

- Предельные параметры выбросов зафиксированы в основном контракте с Hitachi Zosen Inova - сопровождение партнеров проекта будет идти вплоть до пусконаладочных работ. После ввода объекта в эксплуатацию контроль за состоянием атмосферного воздуха и почвенного покрова будет осуществлять компания «АГК-2». По основным загрязняющим веществам данные будут доступны от трубы завода в онлайн-режиме любым заинтересованным лицам, - рассказала специалист.

По словам Елены Ямщиковой, завод попросту не сможет функционировать, минуя систему газоочистки. Замена фильтров планируется раз в 5 лет, но мониторинг исправности обещают проводить каждые полгода.

- Система газоочистки в номинальном режиме работает на 20% от максимальной мощности. То есть если в ходе работы завода происходит увеличение концентрации выбросов в результате сжигания неоднородного по составу отхода, который может дать превышение при выбросах, система увеличивает подачу реагента. Таким образом, система позволяет не допустить концентрации загрязняющих веществ на выходе из дымовой трубы выше нормативных значений, - добавила Елена Ямщикова.

По проекту, в результате термической обработки будет образовываться до 30% шлака. И ему найдется практическое применение.

- То, что остается в шлаке, - это отличный материал для дорожного строительства. Сначала он будет размещаться на специальной площадке - после удаления металлов и до момента гармонизации законодательства. С золой ситуация сложнее, но и она решаема. Класс опасности у золы - третий, а мы рассматриваем в концепции технологию детоксикации с понижением до четвертого класса и последующим использованием в дорожном строительстве. Сейчас в мире применяют три такие технологии, - рассказал советник генерального директора «РТ-Инвест» Константин Диесперов.

Учитывался и факт поступления на завод несортированных и неоднородных по своему составу твердых коммунальных отходов, как в суточном объеме, так и в течение года. Завод устойчив к изменению морфологического состава отходов, то есть технология изначально учитывает все возможные колебания входящих в поток ТКО. Даже если в отходах окажется, например, ртутный термометр, миновавший сортировку, то с применяемой системой защиты и очистки это никак не повлияет на окружающую среду.