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На оздоровление Волги в Татарстане выделили 1,4 млрд рублей

В этом году в эксплуатацию введут два очистных сооружения.

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков сообщил, что на оздоровление Волги в Татарстане в этом году выделили 1,4 млрд рублей.

По его словам, реконструкция и строительство очистных сооружений в Казани является трехлетней программой. Их установят в Пестречинском районе и на одном переходящем объекте — водоканале Казани.

За предыдущие годы установили 11 очистных сооружений. В 2019–2020 годах на федеральную программу «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» было направлено 2 млрд 600 млн рублей.

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