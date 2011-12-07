Новым главой Госкомитета по закупкам в РТ стал Руслан Сабиров

Нового главу Госкомитета РТ по закупкам представил коллективу премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Им стал проработавший 10 лет в аппарате Президента Руслан Сабиров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Представляя нового руководителя закупок, Песошин заявил, что качество осуществляемых закупок для нужд заказчиков напрямую влияет на реализацию социально-экономического развития республики, в том числе и нацпроектов.

Он добавил, что опыт и знания нового руководителя госкомитета помогут дальнейшей успешной работе.

Руслан Сабиров поблагодарил руководство за оказанное доверие.

Бывший глава закупок Ольга Редько, возглавляющая эту должность с 2014 года, покинула пост по собственному желанию.