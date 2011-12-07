В Мамадыше появятся бассейны с аттракционами за 15,9 миллиона рублей

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На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, которая запланирована на строительство комплекса бассейнов в Мамадыше.
В документации к тендеру сказано, что «начальная цена за единицу услуги: 15 930 283,34 рублей».
На территории набережной появится два общественных бассейна. Тот, что предназначен для взрослых, будет построен в виде восьмерки длиной в 21 метр. А тот, что для детей, — будет круглым и диаметром в 8 метров. Глубина аквазоны будет также отличаться.
Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в течение 50 дней.