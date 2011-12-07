Болгарское городище может украсить новую 1000-рублевую банкноту

Эксперты Центрального банка России представили список объектов, которые могут появиться на модернизируемых банкнотах. 1000-рублевую купюру могут украсить объекты Татарстана.

Всего было рассмотрено свыше 200 объектов страны. По словам заместитель ЦБ Михаила Алексеева, сейчас списки уже включают по 10–15 объектов для каждой банкноты.

Так, помимо республиканского заповедника «Городище Булгар» и других объектов Казан,и в списке на лицевую сторону 1000-рублевой банкноты лидируют Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, памятник Максиму Горькому.

«Мы надеемся, что Совет директоров Банка России до конца этого года, может быть даже уже осенью, сможет сделать окончательный выбор объектов, которые будут положены в основу дизайна модернизируемых банкнот», — отметил Алексеев.