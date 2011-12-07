Роспотребнадзор обязал вакцинировать весь коллектив челнинского литейного завода

Коллектив литейного завода в Набережных Челнах обязали сделать прививку от COVID-19. Постановление о стопроцентной вакцинации подписал главный санитарный врач автограда Ильгизяр Бариев.

На сегодняшний день от коронавируса лечатся два сотрудника литейного завода. Первый компонент «Спутника V» получили 1639 работников завода, вторым привились 1005 из них.

Пройти вакцинацию должны все совершеннолетние сотрудники, не имевшие близких контактов с заболевшими и непривитыми от COVID-19. Под исключение попадают те работники, что имеют документальное подтверждение о медицинском противопоказании.

После руководству необходимо подготовить графики вакцинации со стопроцентным охватом персонала.