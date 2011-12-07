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Рустам Минниханов раскритиковал отмену льгот на добычу сверхвязкой нефти

По словам Президента РТ, отмена льгот скажется на смежных отраслях добычи нефти.

На нефтяном саммите РТ в Альметьевске Президент РТ высказался по поводу отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти, так как это может повлиять не только на нефтяную, но и смежные отрасли.

«Да, вы нашли для бюджета деньги, но вы потеряли огромное количество смежных компаний, которые работали в части добычи битумов. В результате нашли вы от того пользу или нет?» — обратился Президент к представителю Минэнерго.

На его взгляд, проблему нужно было решать постепенно.

Он добавил, что видит несправедливость работы классических и битумных скважин в одинаковых условиях.

КВ
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