Рустам Минниханов раскритиковал отмену льгот на добычу сверхвязкой нефти

На нефтяном саммите РТ в Альметьевске Президент РТ высказался по поводу отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти, так как это может повлиять не только на нефтяную, но и смежные отрасли.

«Да, вы нашли для бюджета деньги, но вы потеряли огромное количество смежных компаний, которые работали в части добычи битумов. В результате нашли вы от того пользу или нет?» — обратился Президент к представителю Минэнерго.

На его взгляд, проблему нужно было решать постепенно.

Он добавил, что видит несправедливость работы классических и битумных скважин в одинаковых условиях.