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В Татарстане до конца сентября будут проводить замеры токсичности выхлопных газов автомобилей

За превышение нормативов содержания загрязняющих веществ водителей оштрафуют на 500 рублей.

В Татарстане стартовала спецоперация «Чистый воздух». Инспекторы Минэкологии РТ совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по РТ провели рейд на водителей, чьи авто превышают нормативы содержания опасных загрязняющих веществ.

Проверку полицейские совместно с сотрудниками Минэкологии РТ проводили на посту ГИБДД «Малиновка». Всего было просмотрено 54 автомобиля. У пятерых владельцев авто были выявлены нарушения. За превышение нормативов содержания загрязняющих веществ, согласно статье 8.23 КоАП РФ, их оштрафуют на 500 рублей.

Спецоперация «Чистый воздух» проводится до конца сентября.

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