В Татарстане за первое полугодие текущего года отмечен рост коррупционных преступлений

В первом полугодии 2021 года в Татарстане отмечен рост коррупционных преступлений. Ущерб от этого вида приступление оценён в свыше, чем в 230 млн рублей, сообщил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов на брифинге в ИА «Татар-информ».

«В первом квартале года мы говорили о снижении нарушений в данной сфере. Однако по итогам полугодия картина заметно изменилась не в лучшую сторону, мы видим увеличение коррупционных проявлений» - заявил советник.

На первое полугодие, по его словам, отмечен рост коррупционных преступлений на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было зафиксировано порядка 800 преступлений в РТ, добавил он.