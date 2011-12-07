Учащимся 24 школ Татарстана будут давать уроки футбола

Минобрнауки РТ совместно с Российским футбольным союзом запускают проект «Футбол в школе». Его реализация будет проходить в 24 школах республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Программа будет осуществляться в Казани, в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Заинском и Высокогорском районах РТ в рамках предмета «Физкультура». Особое внимание по этой дисциплине будет уделено подготовке ко Всероссийской олимпиаде.

«Очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. В том числе, они смогут участвовать в любом спортивном календаре благодаря такому подходу», - считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в этом году появятся четыре крытых футбольных манежа в Чистополе, Альметьевске, Буинске и Заинске. На их строительство из бюджета выделили 215 млн рублей.