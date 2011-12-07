Федерация автошкол составила рейтинг школ Татарстана

Федерация автошкол Татарстана составила рейтинги лучших и худших региональных школ по итогам первого полугодия 2020 года. Списки опубликованы на официальном портале организации.

Так, на первом месте рейтинга автошкола «Багира» в Камском Устье. 74% выпускников этой школы сдали «теорию» с первого раза, 98% — «площадку», 95% — «город». На втором месте Буинское ОСТО РТ, а на третьем — автошкола «Илона» в Нурлате.

В Казани самой лучшей автошколой признана «А-Мастер Класс» (24 место в общем рейтинге».

Последнюю строчку рейтинга (179-е место) заняла челнинская автошкола «Руц», выпускники этой школы за полгода не сдали «теорию» и «город» с первого раза, только 3% сдали с первого раза «площадку».

Рейтинг составлялся на основе данных сдачи экзаменов в ГИБДД.

Федерация автошкол также составила антирейтинг на основе данных о ДТП с тяжкими последствиями — в списке представлены автошколы, выпускники которых со стажем до двух лет попадали в аварии, где погибли или пострадали люди.

Так, лидером антирейтинга стала альметьевская автошкола «Джек 116». В прошлом году она выпустила 28 человек, один из которых попал в тяжелое ДТП. На втором месте — Тетюшский сельхозтехникум, на третьем — автошкола «Автоспецсервис» в Казани.