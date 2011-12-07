ГИБДД по РТ: в Татарстане отмечается снижение числа ДТП

В Татарстане отмечается снижение всех основных показателей дорожной аварийности. Об этом заявил начальник УГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов во время выездного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

За 9 месяцев 2020 года на территории республики зарегистрировано 2 934 ДТП, в которых погибли 228 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число ДТП снизилось на 294 факта, число раненых — на 457 человек, число смертельных исходов — на 13 случаев.

«Темпы сокращения числа погибших и раненых в ДТП выше среднеокружных и российских показателей», — отметил Габдурахманов.

Спикер также отметил, что в некоторых районах есть проблемы. Так, в девяти муниципалитетах зафиксирован рост числа погибших пешеходов, в 11 районах — рост число ДТП, в которых виноваты пьяные водители.

«Необходимо еще раз посмотреть на состояние всех пешеходных переходов, принять соответствующие меры, а также активизировать работу с пешеходами, передвигающимися вдоль трасс. Отдельно выделю, что основная доля погибших пешеходов приходится на темное время суток, при этом пешеходы были без световозвращающих элементов», — подчеркнул докладчик.