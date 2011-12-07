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Иннополис показал, как проходит тестирование беспилотного «КАМАЗа»

Беспилотный грузовик без труда преодолевает как дорогу с асфальтным покрытием, так и грунтовым.

Университет Иннополис показал, как проходят испытания беспилотного грузовика «КАМАЗ». Соответствующая видеозапись размещена в официальном аккаунте Иннополиса в Instagram.

На кадрах видно, как грузовик преодолевает дорогу как с асфальтным, так и с грунтовым покрытием. За рулем автомобиля никого нет, наблюдатель находится на пассажирском сиденье.

По бездорожью беспилотный авто передвигается без точных карт, дальнейшее движение регулируют датчики, установленные на борту.

Предполагается, что подобные грузовики будут использоваться в логистике, транспортной инфраструктуре и промышленности. 

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