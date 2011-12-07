Камско-Икский заказник внесли в реестр особо охраняемых природных территорий РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о внесении еще одного заказника в реестр особо охраняемых природных территорий республики

Всего Камско-Икский заказник представляет собой площадь около 22,2 тыс. гектаров. Он расположен на территории Агрызского, Актанышского, Мензелинского и Тукаевского районов.

Сейчас в нем обитают орланы-белохвосты, лебеди-шипуны, зимородки, болотные черепахи, а также произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу Татарстана.