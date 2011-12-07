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Камско-Икский заказник внесли в реестр особо охраняемых природных территорий РТ

Он расположен в четырех муниципалитетах республики.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о внесении еще одного заказника в реестр особо охраняемых природных территорий республики

Всего Камско-Икский заказник представляет собой площадь около 22,2 тыс. гектаров. Он расположен на территории Агрызского, Актанышского, Мензелинского и Тукаевского районов.

Сейчас в нем обитают орланы-белохвосты, лебеди-шипуны, зимородки, болотные черепахи, а также произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу Татарстана. 

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