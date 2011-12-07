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Музею «КАМАЗа» подарили миллионный грузовик, выпущенный в 1988 году

В Автограде проходят празднования Дня машиностроителя.

Музею «КАМАЗа» подарили миллионный грузовик, выпущенный в 1988 году в рамках празднования Дня машиностроителя, сообщает ИА «Татар-информ».

«Этот миллионный «КАМАЗ» в 1988 году получил победитель социалистических соревнований из Барнаула. Водитель отработал на нем 32 года! Недавно мы вместе с заводом купили этот грузовик, восстановили и теперь хотим передать музею КАМАЗа»», — сказал депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.

Музей также получит вымпел победителя соцсоревнований.

Напомним, в Набережных Челнах проходят празднования Дня машиностроителя, в которых участвует президент РТ Рустам Минниханов. 

КВ
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