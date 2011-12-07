«Танеко», КАМАЗ и «Соллерс-Елабуга» - лучшие предприятия по мнению татарстанцев

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Предприятия «ТАНЕКО», КАМАЗ и «Соллерс-Елабуга» признаны лучшими предприятиями республики согласно рейтингу лояльности татарстанцев к промпредприятиям региона. Исследование опубликовало агентство «Промрейтинг».
Исследование проводилось на основе нескольких критериев: условия и оплата труда, карьерные возможности, вложения в местную инфраструктуру и социальная нагрузка, экологическая составляющая, вклад в развитие города, республики и страны.
Аналитики включили в анкету предприятия республики, расположенные в крупных городах.