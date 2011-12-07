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В Альметьевске прокуратура начала проверку в школе, где не кормят учащихся

Родители школьников пожаловались в соцсетях на то, что в учебном заведении детей не кормят уже неделю.

Прокуратура Татарстана начала проверку в школе № 21 города Альметьевск, где детей не кормят уже неделю, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поводом для проверки стали жалобы родителей в соцсетях. На место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения от родителей учащихся, которые возмущались отсутствием питания в школе на протяжении недели. Авторы сообщения уточнили, что питание было оплачено. 

КВ
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