В Альметьевске прокуратура начала проверку в школе, где не кормят учащихся

Прокуратура Татарстана начала проверку в школе № 21 города Альметьевск, где детей не кормят уже неделю, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поводом для проверки стали жалобы родителей в соцсетях. На место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения от родителей учащихся, которые возмущались отсутствием питания в школе на протяжении недели. Авторы сообщения уточнили, что питание было оплачено.