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В Челнах прокуратура проверит наезд на 12-летнего подростка

Будет решаться вопрос о необходимости пешеходного перехода на месте ДТП.

Прокуратура РТ проведет проверку по факту наезда на 12-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел сегодня, 9 октября, около 7.40. Напротив дома № 38 на ул. Жемчужной водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, транспортным средством управлял 23-летний местный житель, который за два года водительского стажа неоднократно привлекался к административной ответственности.

Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и причины аварии. А также оценит совместно с сотрудниками ГИБДД по РТ необходимость пешеходного перехода на месте ДТП.

КВ
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