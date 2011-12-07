В Челнах прокуратура проверит наезд на 12-летнего подростка

Прокуратура РТ проведет проверку по факту наезда на 12-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел сегодня, 9 октября, около 7.40. Напротив дома № 38 на ул. Жемчужной водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, транспортным средством управлял 23-летний местный житель, который за два года водительского стажа неоднократно привлекался к административной ответственности.

Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и причины аварии. А также оценит совместно с сотрудниками ГИБДД по РТ необходимость пешеходного перехода на месте ДТП.