В мечетях Татарстана начали проводить бесплатное обучение татарскому языку

Благотворительный фонд «Закят» начал проводить бесплатное обучение татарскому языку в 100 мечетях республики. Проект реализуется рамках программы «Без – татарлар!», передает пресс-служба ДУМ РТ.

Отмечается, что программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Обучать всех желающих будет доцент КНИТУ-КАИ Гульназ Закирова.

Пока занятия посещают 15 подопечных фонда в возрасте 36-70 лет. Курс татарского языка, рассчитанный на 48 академических часов, проходит один раз в неделю с 18.00 до 20.00. Присоединиться к изучающим можно позвонив по номеру телефона: +7 (843) 225-33-22.