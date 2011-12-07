Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Зарипов настроен на соединении города Лаишево с Казанью через линию метро

Мэр города планирует подготовить соответствующий проект.

Мэр города Лаишево Ильдус Зарипов настроен на соединении города с Казанью через линию метро в будущем. Об этом пишет ИА «Татар-информ». 

Зарипов убежден, что если есть мечта, то будет и план. А потому глава Лаишевского района намерен обращаться в соответствующие органы. Сейчас у него в планах подготовить проект. Мэр понимает, что это «требует больших денег», но это, по его мнению, выгодно. Поскольку столица Татарстана развивается в данную сторону, властям надо продумать решения, чтобы избежать постоянные пробки. 

КВ
Лента новостей