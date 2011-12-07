Зарипов настроен на соединении города Лаишево с Казанью через линию метро

Мэр города Лаишево Ильдус Зарипов настроен на соединении города с Казанью через линию метро в будущем. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Зарипов убежден, что если есть мечта, то будет и план. А потому глава Лаишевского района намерен обращаться в соответствующие органы. Сейчас у него в планах подготовить проект. Мэр понимает, что это «требует больших денег», но это, по его мнению, выгодно. Поскольку столица Татарстана развивается в данную сторону, властям надо продумать решения, чтобы избежать постоянные пробки.