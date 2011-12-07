Татарстан получит почти 3 млрд рублей на строительство детсадов в 2021 году

Татарстан в 2021 году получит почти 3 млрд рублей на строительство детских садов в 2021 году, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

Согласно сообщению ведомства, в республике в следующем году построят 13 детских садов на 2,2 тыс. мест.

«Объем финансирования на данные мероприятия составляет 2,9 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей − средства федерального бюджета», — отмечается в сообщении.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Демография».