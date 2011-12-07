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В Татарстане 16 декабря откроется пять новых спортивных объектов

В республике одновременно откроются два крытых ледовых катка и три универсальных спортзала.

В Татарстане 16 декабря одновременно откроются пять спортивных объектов: два крытых ледовых катка и три универсальных спортзала, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Так, один из объектов появится в поселке Лаишево — первый крытый ледовый дворец. Местные жители смогут кататься здесь на коньках и заниматься хоккеем.

Еще один ледовый дворец откроется в Рыбно-Слободском районе республики.

Открытие универсальных спортзалов запланировано в поселке Осиново, селе Сарманово и Мамадыше. В спортзале размещены мини-футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. Ежедневная посещаемость спорткомплексов составит 400-700 человек. 

Строительство новых спортивных объектов обошлось республиканскому бюджету в 1 млрд рублей.

Напомним, в Татарстане действует целевая программа, в рамках которой запланировано расширение и совершенствование спортивной инфраструктуры. За последние два года в Татарстане отстроили два ледовых дворца, восемь бассейнов и семь универсальных спортзалов. 

КВ
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