В Татарстане массовую вакцинацию планируют начать до конца декабря

В Татарстане планируют начать гражданскую вакцинацию от COVID-19 до конца года, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«На днях обещано, что придет вакцина „Спутник V“ института Гамалеи для вакцинации. Мы планируем, что до нового года гражданская массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции, по крайней мере, этой вакциной начнется», — сказала она.

Патяшина также добавила, что отечественная вакцина является качественной, безопасной и эффективной. Решение о вакцинации татарстанцы принимают добровольно.