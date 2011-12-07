Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Экологи РТ: убранный с улиц городов снег загрязнен реагентами, вывозить его можно в специальные места

За январь нарушения выявили в Казани и Альметьевске.

В Минэкологии Татарстана сообщили о пресечении ряда нарушений при обращении с отходами производства и потребления.

По сообщению пресс-службы ведомства, несанкционированную свалку строительных отходов в этом году уже успели выявить в Альметьевске, а сброс грязного снега и строительного мусора – в жилом массиве Константиновка. Кроме того, в Казани выявили два нарушения на одном земельном участке, куда складировали грязные снежные массы, где общая площадь составила 280 кв. м.

Специалисты напомнили, убранный с улиц городов снег загрязнен реагентами, и при таянии он может попасть в почву или в водные объекты. Поэтому вывозить его можно только в специальные места – для этого в Казани определены восемь площадок и шесть снегоплавильных станций.



КВ
Лента новостей