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Свое самое старое дерево Татарстан представит на международный конкурс

Согласно условиям конкурса «Российское дерево года», представленный регионом старожил леса должен быть не только почтенного возраста, но с ним могут быть связаны реальные исторические события, а также предания и легенды.

Вот уже в десятый раз в России стартовала программа «Деревья — памятники живой природы». В рамках программы проводится и конкурс «Российское дерево года», в котором и Республика Татарстан ежегодно принимает самое активное участие.

Задача программы в целом и конкурса — поиск и сохранение уникальных деревьев не только с большим возрастом, но и представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Согласно условиям конкурса «Российское дерево года», представленный регионом старожил леса должен быть не только почтенного возраста, но с ним могут быть связаны реальные исторические события, а также предания и легенды.

Пока что рекордсменом Татарстана остается ель сибирская, которая растет на территории усадьбы дворян Молоствовых — филиала Тетюшского краеведческого музея.

За 10 лет проведения конкурса статус «Дерево — памятник живой природы» получили 216 деревьев в 40 российских регионах.

Итоги выбора российское жюри представит на международный конкурс «Европейское дерево года».

 

 

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