Лилия Галимова: «Даже когда животных отловили и вакцинировали, это не снимает проблему нападений»

Строительство приютов и вакцинация бездомных собак не всегда означает полную безопасность. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она считает, что даже собаки с хозяевами могут напасть на человека, поэтому прямо сейчас необходимо размещать собак в частных приютах, которые уже имеются.

По её словам, спектр проблем достаточно широкий и их не удастся решить быстро, «но и пять лет для этого не нужно».

«Даже когда животных отловили и вакцинировали, это не снимает проблему нападений» сказала Галимова.

Сейчас депутаты РТ добиваются возможности размещения бездомных животных не в приютах, а в пунктах временного содержания. В Госдуме считают, что строительство приютов нужно начинать сейчас.