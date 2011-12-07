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Лилия Галимова: «Даже когда животных отловили и вакцинировали, это не снимает проблему нападений»

В Татарстане депутаты ищут возможность размещать животных в «пункты временного содержания».

Строительство приютов и вакцинация бездомных собак не всегда означает полную безопасность. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она считает, что даже собаки с хозяевами могут напасть на человека, поэтому прямо сейчас необходимо размещать собак в частных приютах, которые уже имеются.

По её словам, спектр проблем достаточно широкий и их не удастся решить быстро, «но и пять лет для этого не нужно».

«Даже когда животных отловили и вакцинировали, это не снимает проблему нападений» сказала Галимова.

Сейчас депутаты РТ добиваются возможности размещения бездомных животных не в приютах, а в пунктах временного содержания. В Госдуме считают, что строительство приютов нужно начинать сейчас.

КВ
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