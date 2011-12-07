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Шесть развязок трассы М12 Москва-Казань появятся на территории Татарстана

Всего планируется построить 16 дополнительных развязок по М12.

На трассе М12 Москва-Казань появятся шесть транспортных развязок на территории Татарстана. На протяжении всей трассы планируется построит 16 дополнительных развязок. Такие планы обсуждались на заседании научно-технического совета госкомпании «Автодор».

Уже известны расположения этих развязок в РТ: Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье, 16К-1063 Столбище — Атабаево, Р-239 Казань — Оренбург и 16К-1091 Сорочьи горы — Шали. 

Также в планы проектировщиков входит создание ещё трёх дополнительных развязок для того, чтобы можно было разворачиваться на М12 и двигаться в обратном направлении.

Своё одобрение по поводу создания дополнительных развязок для обеспечения связи с региональными дорогами выразил научно-технический совет.

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