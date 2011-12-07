Тема цифровизации и удобства выборов будет обсуждаться на форуме «Мой голос» в Татарстане

Тема предстоящего форума «Мой голос» в Татарстане будет называться: «Выборы-2021: курс на удобство избирателя». Форум начнётся 11 июня в 12:00.

По мнению организаторов мероприятия, избирательный процесс в последнее время прошёл множество изменений в сторону удобства для голосования. Ощутимой переменой является уход в цифровизацию. «Избиркомы приходят в социальные сети, запускаются цифровые сервисы, направленные на удобство избирателя» - добавляют организаторы.

Экспертами форума станут председатель Центральной избирательной комиссии РФ председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и др.

Прямой эфир форума можно будет посмотреть на официальном канале Центральной избирательной комиссии РТ в Youtube по ссылке.