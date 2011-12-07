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В 2021 году качественный интернет проведут в 2 347 социально значимых объектах РТ

Доступом к скоростной сети они будут обеспечены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в этом году к скоростной сети подключат 2 347 социально значимых объектов. Об этом рассказали в Совете муниципальных образований РТ.

В число социально значимых объектов входят школы, техникумы, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, исполкомы сельских поселений республики и пожарные части, расположенные преимущественно в сельской местности. Доступом к скоростной сети они будут обеспечены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«В результате данной работы к концу 2021 года мы получим 100% подключения к широкополосному интернету школ и ФАПов, а также доведем оптику до 299 населенных пунктов, где ее ранее не было», — сказал министр. 

КВ
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