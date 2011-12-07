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ЦИК РТ проверит образование, доходы, гражданство и судимости у выдвиженцев на осенние выборы

Этой осенью в РТ пройдут выборы президента РТ и депутатов местных органов власти в Госсовет РТ и в Госдуму РФ.

ЦИК РТ проверит данные о кандидатах, планирующих участвовать в осенних выборах 2020 года, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«В период выдвижения и регистрации кандидатов проверке подлежат личные сведения: паспортные данные, образование, наличие у кандидатов иностранного гражданства и вида на жительство в зарубежных странах, сведения об имуществе, ценных бумагах, имеющихся у кандидатов, а также сведений о судимости», — уточнил Кондратьев.

Проверка будет проводиться совместно с сотрудниками МВД, ФНС, Росреестра и минобранауки РТ. «Эта процедура определена действующим законодательством», — утончил Кондратьев.

Напомним, 13 сентября в Татарстане пройдут сразу несколько голосований — выборы президента РТ и депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госсовет РТ по Елабужскому округу № 37 и в Госдуму РФ по Нижнекамскому округу № 28. 

КВ
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