Роман Амирханов: Татарстанцы начали меньше попадать в коррупционные ситуации

Начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов рассказал о борьбе государства с коррупционными преступлениями.

Он заявил, что Татарстанцы начали меньше попадать в коррупционные ситуации. Сейчас проблема коррупции стоит на 8 месте в списке различных проблем общества. По проведённому опросу, большинство татарстанцев считают, что необходимо ужесточить антикоррупционное законодательство.

Также на брифинге выступили главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, заместитель министра образования и науки РТ – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов и др.