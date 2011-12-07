Компания «Автодор» ищет подрядчика, который займется восстановлением леса вдоль трассы М-12 в Татарстане

Компания «Автодор» ищет подрядчика для восстановления лесов в Татарстане, Нижегородской области и Владимирской области. Всего федеральной компании нужно направить 53,1 млн рублей для восстановительных работ. Тендер размещен на сайте Госзакупок.

В качестве подрядчиков рассматриваются компании, которые предоставляют услуги в области лесоводства и лесозаготовок. Заявки принимаются только от субъектов малого и среднего предпринимательства.

На время строительства трассы 280 гектаров леса перешли в земли промышленности.