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Компания «Автодор» ищет подрядчика, который займется восстановлением леса вдоль трассы М-12 в Татарстане

Всего на восстановление лесов выделено 53,1 млн рублей.

Компания «Автодор» ищет подрядчика для восстановления лесов в Татарстане, Нижегородской области и Владимирской области. Всего федеральной компании нужно направить 53,1 млн рублей для восстановительных работ. Тендер размещен на сайте Госзакупок.

В качестве подрядчиков рассматриваются компании, которые предоставляют услуги в области лесоводства и лесозаготовок. Заявки принимаются только от субъектов малого и среднего предпринимательства.

На время строительства трассы 280 гектаров леса перешли в земли промышленности.

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