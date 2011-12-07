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Предпринимателей РТ приглашают поучаствовать в «Экспортном форсаже»

Акселерационная программа направлена на раскрытие экспортного потенциала бизнеса.

Минэкономики Татарстана приглашает республиканских предпринимателей, планирующих стать экспортерами, принять участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж». 

Курс по ускоренному выводу субъектов МСП на экспорт состоит из шести образовательных модулей и комплекса консультаций. Его участники получат инструменты для сбыта и поиска покупателей на иностранном рынке, а также научатся подготавливать товар.

«В рамках акселерационной программы компания при поддержке наставников и трекеров разработает план выхода на экспортные рынки (до трех для каждой компании), предоставит поддержку на всех этапах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Участие в акселерационной программе бесплатное. Заявки принимаются до 13 августа. Узнать подробнее предприниматели могут по телефону: 8 (843) 222-90-60 (доб. 271).

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