Агрострахование для татарстанских фермеров будет стоить 0 рублей

«Сейчас идет активная пора сева озимых и самое время задуматься о будущем урожае. Агрострахование является реальной возможностью для сельхозпроизводителей вести стабильную деятельность, заранее прогнозировать доходы, не опасаясь неблагоприятных погодных условий», - сообщил на совещании с районами заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Агрострахование поддерживается и субсидируется Минсельхозпродом РТ. К примеру, если средняя стоимость страхового полиса на 1 га – 800 руб., то аграрий платит только 50% - 400 руб., (субсидию в размере 400 руб. получает страховая компания), а в рамках несвязной поддержки (для малых форм хозяйствования)дополнительно просубсидируется 594 руб. Таким образом, агрострахование защитит фермера, но при этом не будет стоить для него ни одного рубля, и даже даст возможность получить дополнительную поддержку.

В текущем году финансирование договоров страхования урожая осуществляется следующим образом:

1.Возмещение 50% от начисленной страховой премии (при заключении договора страхования с государственной поддержкой регламентированного ФЗ №260);

2. Погектарное финансирование затрат на застрахованные площади малых форм хозяйствования через несвязанную поддержку с применением повышающего коэффициента 1,2 по ставке 594 руб./га (критерии малых форм: 1. рабочих мест<100; 2. выручка<800 млн руб.).

Страхование посевных позволяет сельхозтоваропроизводителям минимизировать риски в своей деятельности. Застраховать риски можно от 27 природных явлений.

Страховые случаи прописываются в договорах: это гибель посевов из-за таких природных катаклизмов, как засуха, вымерзание, выпревание, вымокание, песчаные бури и т.д. Природные явления подтверждаются метеорологами, а факты гибели урожая - специальными комиссиями.

Проконсультироваться по вопросам государственной поддержки в сфере агрострахования можно в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ по телефону колл-центра 8-800-444-16-70.