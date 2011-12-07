Фандоматы планируют установить во всех школах Казани

Заместитель гендиректора АО «РТ-Инвест» Анастасия Воробьева сообщила о планах установки фандоматов во всех школах и общественных местах Казани.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, Воробьева рассказала о готовности устанавливать аппараты по автоматизированному приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок в школах, на улицах, в скверах, парках и на парковках торговых центров города.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани наградили победителей пилотного проекта по раздельному сбору тары из-под напитков. Акция «Тару сдавай — призы получай» охватила 2,2 тыс. школьников города.

До перехода на дистанционное обучение учащиеся сдали 160 тыс. пластиковых бутылок и 25 тыс. алюминиевых банок весом 5 тонн. Их хватит на изготовление 5,5 тыс. пар кроссовок и 15 велосипедов.