Кондратьев: «Мобильным избирателем» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Кондратьев напомнил, что зарегистрироваться в системе можно было с 29 июля по 8 сентября. За это время «Мобильным избирателем» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев. Проект позволяет проголосовать на любом избирательном участке, независимо от прописки.

Также подать заявление о голосовании можно было в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях и через федеральный портал Госуслуг. Выборы в Татарстане пройдут с 11 по 13 сентября.