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Кондратьев: «Мобильным избирателем» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев

Проект позволяет проголосовать на любом избирательном участке, независимо от прописки.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Кондратьев напомнил, что зарегистрироваться в системе можно было с 29 июля по 8 сентября. За это время «Мобильным избирателем» воспользовались порядка 11 тыс. татарстанцев. Проект позволяет проголосовать на любом избирательном участке, независимо от прописки.

Также подать заявление о голосовании можно было в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях и через федеральный портал Госуслуг. Выборы в Татарстане пройдут с 11 по 13 сентября. 

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