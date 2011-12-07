На очищение Волги понадобится не один год

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В частности, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» предполагается строительство до конца 2024 года 22 очистных сооружений. В Татарстане работа ведется по 12 объектам, из которых на сегодняшний день на 7 уже завершены: в Казани, Заинске, Тетюшах, Елабуге, в селе Красный Бор, поселках городского типа Алексеевское и Нижние Вязовые.

Еще до начала реализации национального проекта «Экология» с 2014 года в республике выполняется Региональная программа по модернизации систем водоотведения. Работа ведется за счет средств регионального бюджета. Общий объем финансирования составил более 1 млрд 200 млн рублей. Данная программа позволила капитально отремонтировать 12 биологических очистных сооружений, 27 насосных станций и более 40 км канализационных сетей. В результате в 28 районах республики улучшилась экологическая обстановка.

Одна из особо сложных задач для Министерства экологии РТ - подъем бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Оно является источником воды для 900 тыс. человек, проживающих в ближайших районах.

Предстоит скрупулезная работа по выявлению собственников трубопроводов, а также корректировка проектно-сметной документации. Стоимость проведения мероприятия - более 500 млн рублей.

Продолжается работа по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани.

- За полвека на площади около 100 гектаров накоплено 4 миллиона кубометров илового осадка, - отметил Александр Шадриков. - Расположение непосредственно у Волги представляет угрозу загрязнения реки.

В соответствии с поручением Президента РТ Рустама Минниханова за счет средств бюджета республики ведется работа по подготовке необходимой документации для реализации данного мероприятия с 2021 года. Проведен комплекс инженерных изысканий, идет разработка проектно-сметной документации.

Загрязняют Волгу и затонувшие суда. С 2023 года предусмотрены работы по подъему и утилизации 21 затонувшего судна.

- Проведены водолазные обследования Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, в пределах республиканских границ выявлено 90 затонувших плавсредств, - сообщил Александр Шадриков. - Впереди большая и трудоемкая работа. Необходимо установить собственников судов, выяснить, что находится внутри них, есть ли топливо, и просчитать все риски при подъеме на поверхность.

По программе «Чистая вода» до 2024 года в республике построят и реконструируют 11 объектов водоснабжения.

В 2021 году в РТ начнется реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»: в Лаишевском районе произведут расчистку пруда в селе Державино и правого притока реки Меши у села Никольского.

С помощью установленных веб-камер наблюдают экологи в режиме онлайн за ходом работ на объектах, реализуемых по проекту «Чистая страна».

Из федерального бюджета профинансированы работы по сохранению лесов, выполненные Минлесхозом РТ.

Кроме того, в Татарстане реализуются проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».