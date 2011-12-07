В Агрызе появится крупнейший транспортно-логистический центр

В Агрызе представили проект крупнейшего логистического центра на пересечении железнодорожных и автомобильных путей.

Во время рабочего визита Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что поскольку локомотивное депо является крупным бюджетообразующим предприятием, необходимо рассмотреть пути развития экономики района и создание логистического центра. Приоритетным направлением он выбрал поиск решения расширения налоговой базы. Так, по его словам, район получит дополнительный мощный импульс в экономическом и социальном развитии.

Станция Агрыз входит в число 50 площадок России, где за день принимается и сортируется по 10 тыс. и по 3 тыс. вагонов соответственно. Поэтому город выбран для создания транспортно-логистического центра международного значения.