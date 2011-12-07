В Набережных Челнах появился новый молодёжный центр «Нур»

Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов совместно с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым поучаствовали в открытии нового молодёжного центра «Нур» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

По информации ведомства, «Нур» является одним из крупнейших молодежных центров в Татарстане. Его площадь достигает порядка 3 тыс. квадратных метров. В нем появились дизайн-студия, танцевально-балетный зал, театральная и вокальная студии, киберпространство, стритбольная площадка, шоу-зал для лекций и public talk, а также медиастудия «Опережая события», где будут проходить творческие мастер-классы, записываться программы и видеоблоги.

По словам Фаттахова, нет никаких сомнений, что это будет модное, интересное, востребованное у молодых людей место. Это пространство, где можно встречаться, общаться и создавать коллаборации.