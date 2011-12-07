Татарстан и Япония готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество

Церемония открытия прошла в Международном конференц-центре города Киото. Это мероприятие уже в 15-й раз собирает свыше 1,5 тысячи ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира.На церемонии открытия помимо основателя этой международной конференции Кодзи Оми, который трижды занимал посты в правительстве Японии, включая должность министра финансов, выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Российскую делегацию в Киото возглавлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщается на сайте Президента РТ. В своем приветственном слове Максим Орешкин выразил мнение, что наука и технологии должны стать мостом, соединяющим Россию и Японию. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обращаясь к гостям и участникам форума, пообещал, что в ближайшие три года своего премьерского срока сделает максимальный упор на развитие инноваций в стране. На форуме «Наука и технологии в обществе», который проходил с 7 по 9 октября, международные эксперты обсуждали такие темы, как «Редактирование генома», «Новые транспортные системы», «Здоровое старение и профилактическая медицина», «Искусственный интеллект и общество», «Кибербезопасность» и другие.В рамках форума Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии «Устойчивое развитие».Форум «Наука и технологии в обществе» (Science and Technology in Society) создан как площадка для открытых дискуссий на неформальной основе, способствующая решению возникающих мировых проблем путем применения науки и техники.В состав татарстанской делегации вошли заместитель премьер-министра - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.Президент Татарстана Рустам Минниханов также встретился с председателем и учредителем международного форума «Наука и технологии в обществе» Кодзи Оми. Встреча состоялась на полях STS-форума. В 2004 году Кодзи Оми основал форум «Наука и технологии в обществе» (некоммерческая организация) с целью создания всемирной сети среди ученых, политиков, бизнесменов и журналистов. До этого он трижды занимал посты в правительстве Японии, включая должность министра финансов.Рустам Минниханов, приветствуя господина Кодзи Оми, поблагодарил его за возможность встречи и сообщил, что уже четвертый год подряд принимает участие в форуме «Наука и технологии в обществе». Президент РТ выразил мнение, что форум очень востребован и интересен, обсуждаемые темы являются важными и актуальными. Господин Кодзи Оми в свою очередь выступил с предложением представителям государственных структур и частных компаний Татарстана активнее сотрудничать в рамках форума «Наука и технологии в обществе». В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил господина Кодзи Оми и партнеров к дальнейшему сотрудничеству с Республикой Татарстан и предложил основателю STS-форума выступить с лекцией перед студентами Университета Иннополис. В рамках рабочего визита в Японию Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил несколько городов, провел ряд деловых встреч и переговоров, в том числе с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото, специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой.Рустам Минниханов ознакомился с институтом физико-химических исследований «Рикен», расположенным в городе Кобе. Этот крупнейший естественно-научный институт Японии основан в 1917 году. В настоящее время - независимая научная организация, объединяющая свыше 3000 научных работников из разных стран мира, которые ведут исследования в 18 институтах и центрах, расположенных в 9 кампусах (своего рода мини-академия наук). «Рикен» проводит исследования во многих областях науки: физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. Рустам Минниханов и члены татарстанской делегации осмотрели лабораторию регенеративной медицины, а также лабораторию по использованию высокоточного робота для медицинских манипуляций. Республика Татарстан активно взаимодействует с институтом «Рикен», который является стратегическим партнером Казанского федерального университета. Рустам Минниханов предложил расширить дальнейшее сотрудничество в части совместных исследовательских проектов, организации стажировок и др.Также Президент Татарстана посетил историческую мечеть в городе Кобе. Тюрко-татарская мечеть там построена в 1935 году на средства мусульманских коммерсантов Пакистана (в то время мусульманская Индия) и тюрко-татарской общины города Кобе.Она является первой мечетью, построенной в Японии, и символом принятия ислама на территории Японии как равноправной религии.Мечеть была открыта официально с участием японских властей 11 октября 1935 года. Первым имамом стал Модияр Шамгунов, родившийся в 1874 году в Уфимской губернии. Последним татарским имамом был Хусаин Кильки. Сегодня в Кобе проживает его вдова Ракибе Кильки с сыном и его семьей. Они являются последними оставшимися представителями тюрко-татарской эмиграции в Кобе.Сейчас имамом мечети является гражданин Великобритании, пакистанец по происхождению. Мечеть открыта для посещения и считается одной из туристических достопримечательностей города.Имам мечети провел для Рустама Минниханова короткую экскурсию.Рустам Минниханов осмотрел мечеть и прилегающую к ней территорию, совершил намаз. В завершение встречи Рустам Минниханов передал в дар мечети в Кобе два печатных Корана.Республика Татарстан активно развивает международное и внешнеэкономическое сотрудничество и готова расширять взаимодействие с представителями бизнеса Японии и префектуры Исикава. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в рамках бизнес-форума «Татарстан - Япония», который состоялся 8 октября в городе Канадзава.С приветственным словом к гостям мероприятия обратился специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, который поздравил участников с открытием бизнес-форума.Генеральный консул Российской Федерации в Ниигате Михаил Сергеев отметил, что региональный компонент - это важная часть международных отношений, и пожелал участникам успешной и плодотворной работы и налаживания взаимовыгодного сотрудничества.Обращаясь к участникам форума, Президент Татарстана поблагодарил представителей японского бизнеса за интерес, проявленный к республике. Он отметил, что в состав татарстанской делегации вошли руководители министерств и ведомств, представители предприятий республики. «Ожидаем, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах», - добавил Рустам Минниханов.Президент РТ подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Японией в рамках российско-японских отношений.У Татарстана хороший опыт взаимодействия с японскими партнерами, сказал он. Так, совместно с «Мицубиси Хэви Индастриз» и «Соджиц» был запущен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний». Кроме того, Республика Татарстан работает с рядом других фирм: «Мицуи» и «Тойо инжиниринг» сотрудничают с предприятиями группы компаний «ТАИФ»; «Йокогава электрик корпорейшн» занимается автоматизацией предприятий и инжиниринговых центров; татарстанская компания «Эйдос» совместно с японским институтом «Рикен» создали проект в области генетической диагностики; предприятие «Ай-Си-Эл» сотрудничает с японской «Фуджицу» в сфере IT-технологий; «Мицубиси Фузо» взаимодействовала с автогигантом республики - заводом «КАМАЗ»; «Панасоник» выступил партнером Всемирной летней универсиады в Казани; Институт Номура принял участие в разработке стратегии социально-экономического развития.Также Татарстан взаимодействует с японской ассоциацией по торговле с Россией и Восточной Европой «Ротобо» и японской организацией по развитию внешней торговли «Джетро».Технологии и капиталы многих японских компаний использовались при строительстве нефтехимических производств, развитии здравоохранения и сельского хозяйства, информатизации республики.Рустам Минниханов выразил уверенность, что дальнейшему развитию татарстано-японского сотрудничества будет способствовать представительство Татарстана в Японии.Президент РТ отметил, что необходимо активизировать студенческие и образовательные обмены, а также важно развивать сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, туризма.С презентацией инвестиционного и промышленного потенциала Республики Татарстан выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов представил информационно-технологический потенциал Республики Татарстан. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров показал проекты в сфере цифровой медицины и рассказал о сотрудничестве Казанского федерального университета с Университетом Канадзавы и институтом физико-химических исследований «Рикен».В завершение форума представители японского бизнеса поблагодарили делегацию Республики Татарстан за визит и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.