Минниханов: Мы видим, что ситуация с коронавирусом усложняется

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам городов и районов, а также руководству предприятий и организаций, правоохранительным органам и Роспотребнадзору РТ усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом глава республики заявил во время субботнего совещаний в Доме Правительства РТ.

«Мы видим, что ситуация усложняется. Специалисты отмечают, что заболеваемость возрастает из-за того, что люди расслабились и не соблюдают меры профилактики. Я бы не хотел, чтобы мы вновь вводили новые ограничительные режимы. Для этого нам необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры: социальную дистанцию, ношение масок, гигиену рук, вакцинацию против гриппа и самоизоляцию при появлении симптомов ОРВИ», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил прирост числа зараженных COVID-19 в Татарстане — на этой неделе темпы прироста новых случаев достигли отметки 0,4%.

Минниханов поручил МВД по РТ продолжать проверять районы республики и создавать группы из сотрудников органов местного самоуправления для проверки объектов.

Минздраву РТ глава Татарстана поручил постоянно мониторить резерва коечного фонда, обеспечить запас необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Не стоит забывать и про оказание плановой помощи, а также прививочную кампанию от гриппа, заключил Минниханов.