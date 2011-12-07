Прокуратура РТ: В школе Альметьевска действительно не кормили детей

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Прокуратура РТ завершила проверку информации об отсутствия питания в школе № 21, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным проверки, в школе действительно не кормили детей с 1 октября, так как все повара уволились из школы в начале месяца.
Прокуратура требует наказать виновных в нарушении прав учеников и требований законодательства об образовании.
Об инциденте доложили главе района Тимуру Нагуманову.
В школе № 21 детей вновь начали кормить.