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Татарстан потратит 3,5 млн рублей на строительство газозаправочных станций

Деньги на строительство выделят из федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников.

В Татарстане до 2030 года планируют построить 30 газовых заправок. На эти цели потратят около 3,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Приоритетным программным мероприятием является согласование и отвод земельных участков под строительство не менее 30 АГНКС», — сказано в документе.

Финансирование проекта ведется из республиканского (459 млн рублей) и федерального (740 млн рублей) бюджетов. 2,2 млн рублей поступят из внебюджетных источников. 

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