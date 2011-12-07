В 705 млрд рублей обойдется трасса Москва – Казань

Строительство трассы М12 Москва — Казань будет стоить 705 млрд рублей. Такую сумму озвучил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на итоговой коллегии ведомства.

332 млрд рублей выделит федеральный бюджет в период 2021–2023 годах, уточнил докладчик.

«Отмечу, что из 9 этапов М-12 уже сейчас законтрактованы 8 этапов на принципах проектирование плюс строительство. Продолжается активная реализация обхода Тольятти, концессионером пройдена Главгосэкспертиза на внеклассный мостовой переход через Волгу, идет подготовка территории строительства», — рассказал Алафинов.