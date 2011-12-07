В Татарстане на 25 человек снизилось число погибших в ДТП с 28 сентября по 7 октября

Госавтоинспекция РТ подвела результаты усиленного режима работы по выявлению грубых фактов нарушения ПДД — количество погибших снизилось на 25 человек, отметили в пресс-службе ведомства.

С 28 сентября по 7 октября сотрудники ГИБДД выявили 377 нетрезвых водителей, 128 водителей, управляющих авто без прав, 36 водителей, лишенных права управления транспортными средствами.

«Благодаря принимаемым мерам удалось стабилизировать обстановку на дорогах республики и снизить общее количество ДТП за период усиленного режима на 52 факта, количество раненых на 73 человека», — отметили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД в связи с ростом числа ДТП с погибшими и пострадавшими приняли решение об усилении режима работа с 28 сентября по 7 октября. На региональных федеральных автодорогах госавтоинспекторы следили за скоростным режимом, проверяли использование ремней безопасности и детских кресел, а также обращали внимание на водителей без прав и пьяных за рулем.