В Татарстане «Тотальный диктант» пройдет на 250 площадках

В Татарстане «Тотальный диктант» по русскому языку пройдет на 250 площадках в офлайн-формате, также возможно участие в онлайн-формате. Об этом сообщили в министерстве культуры РТ.

Международная образовательная акция пройдет 17 октября в 14.00. Из-за пандемии ее перенесли с апреля на октябрь.

Для участия в офлайн-формате необходима предварительна регистрация на сайте: https://totaldict.ru/kazan/.

На данный момент на официальном портале акции доступны семь площадок: ГТРК «Татарстан» На Ш. Усманова, 9, «Мега. Казань» на пр. Победы, 141, Национальный музей РТ на Кремлевской, 2, исторический парк «Россия — моя история» на Оренбургском тракте, 8 (Казанская ярмарка).

Также «Тотальный диктант» готовы принять: Дом дружбы народов РТ (Павлюхина, 57), КЦ им. А. С. Пушкина (Карла Маркса, 26 — бывший ДК Менжинского), Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ (Татарстан, 2), полилингвальный комплекс «Адымнар — Казань», гимназия № 93 и Деревня Универсиады. Еще четыре площадки будут организованы для иностранных студентов.

В этом году автором диктанта стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, который составил четыре варианта текста об основателе теоретической космонавтики Константине Циолковском.