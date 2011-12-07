В Татарстане ввели в эксплуатацию 72% жилья от плана

В Татарстане ввели в эксплуатацию 72% (2,137 млн кв.м) жилья от плана, сообщает глава минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Два района республики — Высокогорский и Тукаевский — завершили программу жилищного строительства на 100%.

По словам министра, в этом году Госстройнадзор РТ проверил 933 объекта, по результатам которых выписал 125 постановлений на общую сумму 5,308 млн рублей.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ выполнено 40,2% от плана, осталось достроить 50 домов, 30 из которых в высокой степени готовности, 16 — в средней, четыре — в низкой.

По программе многоквартирного жилья введено 62,6% жилья от плана. Еще 55 объектов находятся в высокой степени готовности, 14 — в средней.

По программе индивидуального жилищного строительства достроено 86,6% домов.

44 многодетные семьи из 46 получили сертификаты на приобретение жилья. 38 молодых семей из 47 перечислены субсидии, 19 сертификатов из 23 выдали вынужденным переселенцам с Крайнего Севера и Чернобыля.