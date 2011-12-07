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Власти РТ выделят дополнительно 1,8 млрд рублей на качественное жилье

Планируется снизить долю аварийного и ветхого жилья в Татарстане до 0,2% к концу 2025 года.

Власти РТ выделят 1,8 млрд рублей на программу по обеспечению татарстанцев качественным жильем. Соответствующее  постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, средства выделяются на строительство жилья в республике с 2020 по 2025 год. Всего на программу «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Республики Татарстан» потратят 128,7 млрд рублей, из которых 87,5 млрд рублей — доля республиканского бюджета и внебюджетные источники.

Предполагается, что общая площадь жилых помещений увеличится до 31,4 кв.м на человека, а доля аварийного и ветхого жилья снизится до 0,2%.

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