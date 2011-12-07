До конца этого года на дорогах Татарстана установят еще пять новых метеостанций

До конца этого года на дорогах Татарстана установят еще пять метеостанций.

По словам начальника Управления по ремонту и содержанию дорог и мостовых сооружений «Главтатдортранса» Зульфата Ханмурзина, пока в республиканских дорогах действует 28 метеостанций. Когда установят еще пять, будет охвачено 90% региональной дорожной сети. Тогда у каждой метеостанции появится своя зона покрытия, о которой она подает информацию. Установить их планируется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

Также Ханмурзин сообщил о модернизации ситуационного центра. Диспетчерский пункт оснастили большим табло, куда поступает информация с метеостанций, с комбинированных дорожных машин, подключенных к системе ГЛОНАСС.

Автоматическая дорожная метеостанция определяет температуру воздуха и дорожного покрытия, количество отложений, наличие реагентов и льда на поверхности дороги, а также направление, скорость и порывы ветра и другие параметры.