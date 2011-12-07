Минсельхоз: По количеству приобретенной сельскохозяйственной техники лидирует Татарстан

В Минсельхозе РФ сообщили, что в этом году Татарстан лидирует среди других регионов России по количеству приобретенной сельскохозяйственной техники.

По информации республиканского ведомства, с начала года в Татарстане приобретено 2 350 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 410 тракторов, 187 зерноуборочных и 53 кормоуборочных комбайнов и еще свыше 1700 различных сельхозмашин и оборудования.

Также республика обошла всех по программам льготного кредитования и лизинга на сельхозтехнику. «Льготные лизинговые продукты и республиканская программа техперевооружения, по которой субсидировалось 40% стоимости техники, первоначальные и текущие лизинговые платежи дали ощутимый стимул для обновления парка сельхозтехники», — отметили в министерстве.

Благодаря модернизации сельхозтехники в Татарстане за последние пять лет удалось повысить энергообеспеченность на 100 га посевов с 154 до 172 л. с., в том числе на 8 л. с. за текущий год.